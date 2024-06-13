柯建銘突刪蔡英文三叮嚀　郭正亮爆綠營內幕

柯建銘拜訪蔡英文，發文轉述蔡的指示後又刪除，郭正亮在節目中提出分析。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北6月13日電／民進黨“立法院”總召柯建銘在端午節拜訪蔡英文，並發文透露蔡有三點叮嚀，包括黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德的領導等，但這段文後來竟悄悄刪除。前“立委”郭正亮指出，過去李登輝專權後非主流全殺，現在“有這個味道”，蔡英文會怕賴公布論文、英系也剩沒幾隻小貓了；連曾被稱儲君的鄭文燦，都嚇到不敢承認幫忙邀胡歌來台。



郭正亮12日在《大新聞大爆卦》節目表示，“我看到‘修改前’，我直接的感受就是，蔡英文已感受到，賴清德上任還不到一個月，那種獨裁、跋扈，未來對權力的掌握會愈來愈大的那樣一個趨勢！所以她當然要向他示好啦。”因為她論文把柄在人家手裡啊！“如果...賴清德‘手滑’了...就公開了啊！就講了那種話，那種話（指柯建銘臉書原本提及小英的那段），坦白講也不像蔡英文會講的話。



郭正亮解讀，現在就是“要效忠賴領導啊！不分派系全力效忠...”；他認為蔡英文稱應堅定支持賴清德，在政治上就是“求平安”的說法。郭正亮舉例，自2019年賴清德“背刺”蔡英文、挑戰她黨內初選後，直到2023，蔡英文對賴清德好過嗎？



郭正亮說，從2020大選挑他當副手後，賴清德幾乎都沒事幹啊！郭正亮指出，呂秀蓮當陳水扁副手時，就已經很無聊，可是陳水扁後還讓她當人權委員會、做科技委員會之類的，但賴清德真的是完全沒事！