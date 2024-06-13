蔣萬安會晤上海台辦主任　共議雙城論壇時程

上海台辦主任鍾曉敏（著白色外套）等人到台北市府，與國民黨台北市長蔣萬安會面。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月13日電（記者 張穎齊）上海市影視對外大使、大陸演員胡歌12日旋風來台，成為媒體焦點。同行的上海台辦主任鍾曉敏等人13日一早到台北市政府與中國國民黨台北市長蔣萬安會面，共商今年輪到在台北舉辦的台北、上海雙城論壇事宜。但秉持低調原則，閉門會議不對外開放，將由會後轉述。



今日上午9點，蔣萬安在台北市政府地下一樓多功能空間等候會晤鍾曉敏等人。台北方有蔣萬安、副秘書長張溫德、觀光傳播局長王秋冬、大陸事務參事楊慶輝、法務局長連堂凱等人。上海方有鍾曉敏、副主任陽禮華、新聞處長陳小勇等10幾人。



蔣萬安先行進會議室等候，接著由張溫德等人在停車場接待鍾曉敏等人，大家臉上都掛滿笑容，不過因低調原則，面對媒體關注是否可能請到上海市長龔正層級來台？皆笑而不答。



上海市台辦連絡處長徐皓等人5月底已來為雙城論壇踩線，看參訪的景點，並全程由王秋冬等觀傳局人員陪同。此次再度訪台，胡歌也一同，在兩岸官方緊張氛圍下，備受關注。



上海團與胡歌皆於昨日上午10點48分抵達台北松山機場，11點33分前往下榻飯店。隨後胡歌有自己的行程，上海團下午2點50抵達台北大巨蛋參訪，3點50分抵達松山文創園區參訪、胡歌則是3點就到。上海團下午5點36分返抵下榻飯店，6點45分抵達寒舍艾美酒店用餐，9點31分再返抵下榻飯店。胡歌今早啟程返回上海，僅短短一天。上海團今日上午9點到台北市政府，預計將在後天離台，此行4天。