覆議案朝野激烈互嗆　韓國瑜打圓場

韓國瑜針對國會改革法案覆議案召集朝野協商。（照片：立法院轉播系統） 中評社台北6月13日電（記者 楊騰凱）“賴政府”對“國會”改革法案提出覆議，強勢爭取翻盤。為此中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日召集朝野協商，藍綠白三黨在協商過程中爆發激烈口角，場面一度瀕臨失控，韓國瑜忙著安撫三黨代表打圓場，好讓協商可以繼續，避免破裂。



“立法院”日前三讀通過《“立法院”職權行使法》相關修正條文，賦予“立院”聽證權、調查權，甚至當行政官員有藐視“立院”的行為時，也能予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，賴清德也已核定，依規定“立法院”應於15天內議決覆議案，如果過半“立委”投票同意覆議案，修法將無效，但若過半“立委”投票反對覆議案，“行政院”就必須接受修法。



假設“立法院”無法於15天內議決，修法三讀通過也會無效。



韓國瑜今日針對“行政院”提出的覆議案召集朝野協商，與會成員包括副院長江啟臣，以及國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘。綠營出席成員為民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄。白營出席成員為台灣民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城。



朝野協商地點位於議場內會議室，現場不開放媒體採訪拍攝，僅能透過“立院”轉播系統觀看。



藍綠白三方在協商過程中爆發激烈口角衝突，最後是韓國瑜出面打圓場，讓協商可以繼續進行。



柯建銘指出，民進黨這次不可能佔領主席台，歷史上不會有人佔領主席台讓覆議案放超過兩周，這種說法是一種污辱，他要表達抗議，不要在那邊杯弓蛇影，他只希望“行政院長”卓榮泰可以來好好報告，看大家能不能同意覆議案，不行的話也還有“釋憲”途徑。