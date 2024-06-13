亞馬遜設台灣資料中心　CSP三強大戰開打

AWS台灣暨香港總經理王定愷。（AWS官網） 中評社台北6月13日電／全球最大雲端服務提供商（CSP）亞馬遜（Amazon）拍板台灣資料中心投資，並於明年初在台推出AWS基礎設施區域（Region）“AWS亞太（台北）區域”，服務全球業務之餘，更劍指台灣公部門、醫療、金融等高度規管事業的公有雲商機。伴隨微軟的Azure資料中心傳將在今年完工，雲端服務大戰在台灣開打。



綜合台媒報導，全球市占第一的亞馬遜雲端公司AWS於6月12日宣布，將在台灣增建AWS基礎設施“區域”（region），讓企業能正式使用位於台灣本地的資料中心，預計2025年初啟用服務，同時承諾未來15年在台灣投資數十億美元，看好台灣地區長期發展。



主要CSP當中，Google最早在台落地。Google因在台灣設立資料中心，又有研發中心，獲得當地政府歡迎，更在台灣取得不少需要數據落地的業務。



Google Cloud雲端服務13日將在台舉行Google Cloud Summit Taipei活動，與台“衛福部”健保署宣布一項全台首例的AI醫療研究合作，近一年來，Google Cloud勤打企業上雲、金融與醫療業務，業界指出，AWS的亞太（台北）區域落地後，三大CSP業者AWS、微軟 Azure、Google Cloud的資料中心台灣布局全數到位，雲端服務競爭更激烈。



AWS建設資料中心後，代表正式加入Google Cloud、微軟Azure投資台灣之列，全球三大公有雲全部在台落地，未來具大量機敏資料的企業不用再將資料傳到境外，藉由使用台灣資料中心保障安全，同時提高運算力並降低延遲。



目前AWS在全球已有33大區域，包含過去多數台灣企業使用的東京區域，如今台灣和馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、沙特阿拉伯、泰國等地並列，共同成為新一批的區域。



對於3座資料中心設立的位置，AWS台灣暨香港總經理王定愷表示不能公開，但每座資料中心之間“夠遠”能保障安全，同時又“夠近”可以確保低延遲的效果。若以此判斷， 資料中心可能不會集中在北部，有機會於北中南分散建設 。



