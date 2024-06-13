覆議案協商綠黨團爭發言　韓國瑜動怒嗆金句

“國會”改革法案覆議案朝野協商，韓國瑜罕見動怒。（照片：“立法院”轉播系統） 中評社台北6月13日電（記者 楊騰凱）“賴政府”對“國會”改革法案提出覆議，強勢爭取翻盤，為此中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日召集朝野協商。會中民進黨團書記長莊瑞雄質疑發言順序。對此，韓國瑜罕見動怒，金句連發猛嗆莊瑞雄，強調他主持議事盡量追求公平，“你不要戴帽子，我耍什麼權威了？”別在“雞蛋裡面挑鋼筋”。



“立法院”日前三讀通過《“立法院”職權行使法》相關修正條文，賦予“立院”聽證權、調查權，甚至當行政官員有藐視“立院”的行為時，也能予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，賴清德也已核定，依規定“立法院”應於15天內議決覆議案，如果過半“立委”投票同意覆議案，修法將無效，但若過半“立委”投票反對覆議案，“行政院”就必須接受修法。



假設“立法院”無法於15天內議決，修法三讀通過也會無效。



韓國瑜今日針對“行政院”提出的覆議案召集朝野協商，與會成員包括副院長江啟臣，以及國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘。綠營出席成員為民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄。白營出席成員為台灣民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城。



朝野協商地點位於議場內會議室，現場不開放媒體採訪拍攝，僅能透過“立院”轉播系統觀看。



協商過程中，在吳思瑤講完話後，因為吳是代表民進黨團，韓國瑜便點台灣民眾黨團發言，但莊瑞雄質疑，剛剛韓有點他發言，怎麼又換成讓別人講。韓國瑜起初試圖安撫，表示你們黨團剛講過，等等會輪到莊，但柯建銘也跟著開嗆，批韓主持會議怎麼聽黃國昌指揮？



莊瑞雄也怒嗆韓國瑜，我不吃你這一套，批韓很會演。韓國瑜此時出現情緒起伏，質問莊，你在說什麼？等一下還是會輪到你。



眼見莊瑞雄繼續表達不滿，甚至拍桌，韓國瑜罕見動怒，對莊瑞雄金句連發炮轟。



韓國瑜說，請你等一下，我有錯誤嗎？等等會回到你身上，你吼什麼吼，你繼續喊，再大聲一點，你拍什麼桌子，我終於知道你血壓為什麼會高，因為你太不講道理，你不要戴帽子，我耍什麼權威了，我主持這個會議我盡量公平，你別在雞蛋裡面挑鋼筋。



韓國瑜講完後宣布會議休息，大約5分鐘後會議繼續，但藍綠白繼續為發言順序爭執，協商難以推進進度。