綠監控疑案　徐巧芯：三天內提供資料給檢調

徐巧芯受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌昨天回應國民黨“立委”徐巧芯質疑是否監控民進黨。徐巧芯今天受訪說，這是狼人殺遊戲應該去找誰是狼，不是說她監控，如果她非法監控，民進黨一定對她提告，民進黨有找到竊聽、監控設備嗎？沒有。林右昌用每天都開很多會回應，那是證實5月27日有開會嗎？為什麼不能清楚說明。她也說，她在三天之內，向檢調單位提供相關訊息，希望可以保全證據避免滅證。



民進黨政策會執行長王義川“手機訊號分析青鳥運動”說法，引發監控人民、個資外洩爭議。國民黨“立委”徐巧芯稱接獲爆料，指5月27日民進黨的黨政主管會議，會中由新媒體中心主任詹賀舜報告“是方電訊”進行的交叉比對報告。聽取報告者，包括黨代秘書長、2位副秘書長與王義川。當天下午，王義川就在電視上大談，以手機訊號分析青鳥運動成員的組成背景。



徐巧芯說，民進黨回應啟人疑竇，秘書長林右昌言詞閃爍，還說她是不是有監控民進黨。這是狼人殺遊戲應該去找誰是狼，不是說她監控，如果她非法監控，那民進黨一定對她提告，有找到竊聽、監控設備嗎？沒有。用每天都開很多會回應，那是證實527有開會嗎？為什麼不能清楚說明。



徐巧芯說，賴清德晚上才說吳彥宏不是他的親信，她是從過去媒體用法，但是以前都沒澄清，現在才澄清，新潮流最知名的就是賴勁麟，接著就是吳彥宏，過去是洪奇昌助理，洪奇昌與賴清德是生死與共，對他們之間關係交錯複雜。



徐巧芯表示，她手上還有一些資料涉及個資法，她無法公開，在三天之內向檢調提供相關資訊息，希望可以保全證據避免滅證。相關人士與證據，她會提供給檢調單位，但是對於政黨監控人民，檢調是辦真的，還是辦假的。5月27日若民進黨有開會，應該要傳喚當天開會的人，以證人身份比對才能知道更多細節。



她表示，如果今天提出保全證據，檢察官如果沒有辦、沒有查，那是只聽王義川一人的說法嗎？民眾很想知道資料是什麼。



徐巧芯指出，“是方通訊”還是有幾點疑點，首先，過去蔡英文與是方電訊合作，不是寫網路分析，是寫數據分析輿情監測；第二，中華電信知不知道是方公司有沒有輿情分析，但是中華電信作為母公司不知道子公司業務，那不是奇怪嗎？第三，是方公司作為上市上櫃公司，服務項目找不到輿情分析公開數據或是數據服務都沒有找到，是方新聞稿疑點重重。



她強調，最重要是5月27日有沒有開會，民進黨與是方通訊都跳過這一點起人疑竇。大家都可以看到特定派系子公司對於特定人物有特殊服務，但是其他政黨拿不到。

