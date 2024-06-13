陸生入學時程？葉丙成：明年招生仍存挑戰

葉丙成接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月13日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”柯志恩質詢台“教育部次長”葉丙成時，詢問他是否是由賴清德親自邀請出任，葉丙成回說是由“教育部長”邀請並沒有直接受賴清德邀請。柯志恩接著指出無論賴清德是否親自邀請，葉丙成都需替賴清德的教育政策背書。她特別提出關於雙語教育和陸生入學政策的爭議。在陸生入學問題上，柯志恩詢問“教育部”是否已與各大學討論細節。葉丙成回應，目前已與招聯會進行溝通，但尚未正式召開會議，因此對於明年的招生仍存在挑戰。



“教育部次長”葉丙成13日應邀赴“立法院”教育及文化委員會就“少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力”進行專題報告，並備質詢。



柯志恩首先詢問葉丙成是否是賴清德邀請來擔任此職，葉丙成澄清他是受“教育部長”邀請，賴清德並未直接介入。柯志恩接著表示無論賴清德是否直接介入，葉丙成仍需替賴清德教育政策背書。



針對雙語教育政策，柯志恩指出賴清德在其專訪和就職演說中強調2030年雙語教育的目標。她質疑目前高等教育是否有具體措施，並且提出對於教師和學生皆用非母語的英語學習是否會導致學習成效不佳。葉丙成回應表示，推動全英語課程是由學校自行申請，並非強制性政策。



柯志恩隨後轉向新南向政策，指出許多來自東南亞的學生選擇來台學習是因為獎學金和工作機會。她提到，這些學生的母語並非英文，而大學教師也不是以英文為母語，導致教學質量堪憂。此外，她提及很多學生來台後即能獲得工作證，並質疑“教育部”對於學生打工時數的監管不力。