外資吸引本土人才　葉丙成贊同自帶一半人才

葉丙成接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月13日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”葛如鈞引述台“經濟部長”郭智輝要求外資赴台投資需自帶50%的AI人才的說法，詢問台“教育部次長”葉丙成的意見。葉丙成表示支持，因為外資確實會吸引人才進而影響本土新創。他認為需平衡各產業的人才需求，強調“教育部”需提供更多誘因來吸引和培育本地師資與學生。



“教育部次長”葉丙成13日應邀赴“立法院”教育及文化委員會就“少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力”進行專題報告，並備質詢。



葛如鈞首先提到最近NVIDIA創辦人黃仁勳訪台帶起台灣的AI熱潮，並指出郭智輝要求外資赴台投資需自帶50%的AI人才，以避免對本地需求AI專才的排擠效應。葛如鈞詢問葉丙成對此的看法。



葉丙成回應指出，大公司來台既有機會帶來新的技術和經驗，但也會對本地人才產生持續效益。他表示支持“經濟部長”的“一半一半”的做法，但也強調需要平衡各產業的人才需求。他指出，台灣學生進入大型外商公司後，往往不再回流。他舉例他的學生進入一線外商如google後往往就不會離開，但是美國有很多畢業生進入大公司工作一段時間後會出來自行創業。因此外商來台確實對台灣本地新創企業有影響。