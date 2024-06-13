新系涉監控人民？謝龍介籲賴：黨內要清一清

謝龍介。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯昨天爆料質疑，與新潮流關係密切是方通訊公司負責人吳彥宏提供給民進黨執行長王義川疑似手機監控的資料。她還爆料說，是方通訊在賴清德擔任台南市長時就已經幫忙進行輿情分析。國民黨台南“立委”謝龍介今天受訪說，因為吳彥宏跟前海基會董事長洪奇昌共事過，洪奇昌是賴清德政治導師，當然關係匪淺。



他表示，民進黨其他派系要集體出來抵抗，如果能偵蒐國民黨就能偵蒐民進黨不同派系，他信任賴清德不會做這種事情，“但是黨內要清一清、抖乾淨”。



民進黨政策會執行長王義川“手機訊號分析青鳥運動”說法，引發監控人民、個資外洩爭議。國民黨“立委”徐巧芯稱接獲爆料，指5月27日民進黨的黨政主管會議，會中由新媒體中心主任詹賀舜報告“是方電訊”進行的交叉比對報告。聽取報告者，包括黨代秘書長、2位副秘書長與王義川。當天下午，王義川就在電視上大談，以手機訊號分析青鳥運動成員的組成背景。



謝龍介也說，但是他相信賴清德不會做這種事情，因為賴清德2019年與蔡英文初選深受其害，賴就說希望不要用“國家機器”對付他，請不要用網軍攻擊他，“己所不欲勿施於人，當時深受其害，現在就要更知道，不能用國家機器操控人民”。



