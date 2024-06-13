台海成無人地獄？王鴻薇：一定生靈塗炭

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月13日電（記者 張嘉文）美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前針對台海提到一項名為地獄（Hellscape）的應變計劃，將讓美軍得快速部署無人機干擾中國大陸行動，為美國集結盟友爭取時間。中國國民黨“立委”王鴻薇向中評社表示，美方要武裝台灣的訊號已非常清楚，真的是要讓台灣變成刺蝟，但要思考的是，只要發生戰爭，台灣一定是生靈塗炭，這不會是人民希望的。



美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金10日發文指出，美國及區域夥伴確保北京武力攻台將失敗收場的關鍵，在於解放軍穿越台海前，即讓台海成為“無人地獄”，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。羅金引述巴帕羅的說法指出，美國的“地獄景象”策略是挫敗中國大陸的關鍵，即當大陸的“入侵”艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為台、美和夥伴部隊爭取全面反擊的時間。



王鴻薇今天在“立法院”接受中評社訪問時表示，現在美方要武裝台灣已是非常清楚的事情，包括有大量的對台軍售案，另外包含“國防部長”顧立雄也證實，美方現在正朝軍品和台灣“可能共同生產的方向進行”，所以其實美方真的是要讓台灣變成刺蝟。



另外在無人機部分，王鴻薇說，她質詢顧立雄時也提到，美方也可能在台灣製造無人機，要讓無人機作為未來台海之間的主要軍備，這都完全相符上述美方的無人機地獄的說法。



王鴻薇強調，美國當然是汲取了烏俄戰爭的經驗，發現無人機真的非常好用，包含賴清德就職演說也特別提到了無人機，所以她認為這些都是跟美方充分配合的感覺。



至於台海變成無人機地獄，台灣本島是否就變成焦土？



王鴻薇說，如果台灣成為戰場的話，當然就會變成人間地獄，看看烏克蘭或現在的加沙走廊也好，只要成為戰場，該地真的是生靈塗炭，所以為什麼大家一直希望兩岸和平，絕對不要發生戰爭，因為戰爭絕對沒有贏家，必須提醒一下賴清德，雖然他非常明顯只能單押美國一邊，但他曾在選前承諾，當選之後兩岸不會發生戰爭，希望能說到做到。