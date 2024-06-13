彰化首座青年宅動土　王惠美：實踐居住正義

王惠美宣布彰化縣第一座青年住宅動土。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月13日電（記者 方敬為）幫助青年買房，彰化縣政府推動只售不租青年住宅（青宅），首座位在員林市區今天動土，國民黨縣長王惠美主持動土典禮，宣示縣府後續會繼續興辦青宅，要給予最優惠的價格，讓年輕人買得起房子，可以在彰化安身立命，實踐居住正義。彰化首座青宅規劃興建總戶數42戶，預計2025年底竣工。



彰化縣政府13日舉辦“彰化縣員林青年住宅新建統包工程”動土典禮，王惠美宣布，全縣首座青宅開工！包括國民黨員林市長游振雄、地方藍綠縣議員等到場見證，眾人執鏟動土完成開工祈福儀式。



王惠美表示，彰化縣有別於“中央”“只租不售”社會住宅政策，規劃“只售不租”青宅，旨在幫助薪水收入不高、經濟能力有限的年輕人可以在家鄉買到房子，躍升為有房一族。



王惠美指出，雖然“中央”這幾年推動只租不售的社會住宅，但中南部大部分人的觀念還是在於“有土斯有財”，因此透過推動青宅，符合地方民眾的價值觀，也能幫助青年置產，實踐居住正義。



王惠美說，這是彰化縣第1棟由縣府自籌經費、找地興建的青宅，去年10月31日完成招標後，進行基本設計審核和細部設計作業，經過多次細修才定案，由縣府投入近新台幣2.8億元經費，規劃於南彰化員林市三條段992、993地號住宅區，靠近員林大道3段、員水路等多叉路口，交通便利，是精華地段，房屋外觀採白色調簡約設計，符合青年審美風格，預計興建地下1層、地上8層大樓，總戶數42戶，1樓並設有托嬰中心，鼓勵青年在彰化落地生根。



房價方面，縣府2021年初步規劃每坪落在新台幣17到18萬元，但因為物價通膨，房市變化等因素，未來落成可能有所調整，但縣府強調，一定是以最低價出售，減輕青年買房壓力。