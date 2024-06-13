台學生數理能力不佳　葉丙成：不全然課綱導致

葉丙成接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月13日電（記者 俞敦平）針對第一批108課綱學生上大學後基礎學科能力表現低落，中國國民黨籍“立委”葉元之質詢台“教育部次長”葉丙成是否有對應之道。葉元之指出，許多大學生在普通物理、微積分等基礎課程上表現不佳，大學因此必須進行補救教學。葉元之質疑“教育部”是否考慮調整課綱，以減少大學補救教學的需求，並建議高中階段應確保學生具備基本素質。葉丙成坦承第一波108課綱學生基礎學科能力較差，但他認為不全然是課綱所導致。



“教育部次長”葉丙成13日應邀赴“立法院”教育及文化委員會就“少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力”進行專題報告，並備質詢。



葉元之首先針對108課綱對高中生學習成效的影響提出質疑。他表示，由於108課綱減少了必修課程時數，高中生的基礎學習能力有所下降，導致他們進入大學後在普通物理、微積分等基礎課程上表現不佳。葉元之指出，許多大學不得不為這些學生開設補救教學課程，這成為一個嚴重的教育問題。



葉元之進一步指出，大學不應該需要為基礎課程開設補救教學，學生在高中階段就應該具備基本的學力。葉丙成指出，以台灣大學為例，台大在這個暑假為普通物理、微積分和普通化學等課程開設了線上課程，讓全台灣的學生都能參與。然而，葉元之認為這是治標不治本的方式，根本問題應該在高中階段解決。



葉元之建議，“教育部”應該認真評估108課綱對高中生學習效果的影響，並探討是否有調整課綱的必要。他認為，如果課綱真的導致學生專業能力下降，應該及早進行修正。葉丙成回應稱，這問題並非完全由課綱引起，但“教育部”會持續關注並尋求解決方案。