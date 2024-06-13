蔣萬安、鍾曉敏談半小時　未定雙誠論壇時間

上海台辦主任鍾曉敏（右）結束會談，笑容滿面地步出會議室。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月13日電（記者 張穎齊）上海市影視對外大使、大陸演員胡歌12日旋風來台，掀起熱議，同行的上海台辦主任鍾曉敏等人13日一早到台北市政府與中國國民黨台北市長蔣萬安見面，共商今年輪到在台北舉辦的台北、上海雙城論壇事宜，但秉持低調原則，閉門會議不對外開放，過程半小時，鍾曉敏等人離開繼續進行市政參訪，行程滿檔。台北市府發言人兼青年局長殷瑋會後表示，層級與時間待定。



今日上午9點，蔣萬安在台北市政府地下一樓多功能空間等候會晤鍾曉敏等人。台北方有蔣萬安、國民黨台北市副市長林奕華、副秘書長張溫德、觀光傳播局長王秋冬、大陸事務參事楊慶輝、研考會主委俞振華、府發言人兼青年局長殷瑋等人。上海方有鍾曉敏、副主任陽禮華、新聞處長陳小勇等10幾人。



鍾曉敏等人上午9點15分抵達台北市府，9點45分準時離開，在參事楊慶輝與觀傳局人員陪同下進行滿檔的市政參訪，為期4天、將於15日離開。鍾曉敏與蔣萬安在閉門會議內的程序包括致贈禮物、合影，閒話家常、談雙城論壇事宜。鍾曉敏離開時，主動並親切地對媒體頻說“謝謝各位媒體、辛苦了！”蔣萬安後腳也離開，要趕往松山民權東公辦都更案新建工程上樑典禮。



會後由殷瑋轉述表示，雙方氣氛融洽，談及雙城論壇舉行相關安排事宜，蔣萬安謝謝去年到上海進行市政參訪，看了育幼設施、老港、環保場地，鍾曉敏也主動提到蔣萬安在上海與上海市長龔正自拍。蔣萬安也重提到上海濱江騎自行車，印象深刻，雙城行之有14年，台北市也兌現合作備忘錄，台北市立大學羽球隊7月將到上海交流。

