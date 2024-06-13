台北市府：雙城論壇是和平交流好平台

台北市府發言人兼青年局長殷瑋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安13日上午與上海台辦主任鍾曉敏等人會面半小時，共商預計暑期將在台北舉行的雙城論壇事宜。雙方閉門會議，會後由台北市府發言人兼青年局長殷瑋轉述。對於賴清德520就職演說引發兩岸關係緊張，殷瑋強調，台北市府一直以來的態度就是雙城好、兩岸好，雙城論壇是和平交流的好平台，合作取代對抗。



殷瑋表示，台北市府延續去年雙城論壇的基調，雙城好、兩岸好，上海團來參訪台北的市政行程，包括環保、文化、社會等市政建設。



媒體問，耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪提醒台灣，兩岸若想在“和平推”的概念下走向和平，兩岸領導人必須瞭解彼此立場與利益？殷瑋說，一般來說有兵棋推演，但現在有學者提倡和平推演，用實質合作的想定、取代對抗，雙城論壇是從這樣角度合作、出發，所進行的平台。



記者問，賴清德執政下，兩岸緊張，台北市府舉辦雙城論壇，國民黨15日也將赴廈門參加海峽論壇，在野黨、地方政府是否扮演比官方更有效的溝通平台角色？殷瑋說，他只是代表回答地方政府方面，雙城論壇持續推動對話合作交流，是公部門要做的事，當然各界也在觀察520後的兩岸情勢，台北市府就是站在雙城好、兩岸好的好平台上。