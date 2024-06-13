藍盼提高警消退休所得　上百退警場外聲援

上百位退休警消人員在“立法院”外陳情，要求提高每月退休所得的所得替代率。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月13日電（記者 張嘉文）有中國國民黨“立委”提案修法，希望提高警消等人員退休所得替代率也應比照軍人，此案今天在“立法院”司法法制委員會內審查，希望能闖關一讀通過，場外退警團體號召集結上百人聲援，要替藍委和國民黨“立法院長”韓國瑜加油，感謝他們替退警發聲。



“立法院”司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今日審查國民黨“立委”蘇清泉等27人，擬具“警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三草案”，根據草案內容，旨在提高警消每月退休所得的所得替代率，最高可至90%。



但“銓敘部”、“行政院”人事總處、“內政部”等單位皆持反對意見。根據“銓敘部”書面報告表示，提高所得替代率，恐使退撫基金財務缺口加大，而現職是用警察條例的警消人員因危勞工作特性，已就在職待遇、撫卹和因公傷亡慰問金等，都有遠較其他公務人員為優的規定，因此平均退休金本就高於一般公職人員。



“銓敘部”認為，退休者都已非從事危勞工作，單獨再提高退休所得替代率的理由不充分，更擴大兩者退休所得的差距，對有同樣貢獻的公務人員不公平。