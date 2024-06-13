網紅館長遭報復？謝龍介要賴清德打擊黑金

謝龍介。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）網紅“館長”陳之漢昨天位於台中的健身房，遭31歲林姓男子駕駛小貨車衝撞，造成大門玻璃碎裂，現場無人受傷。是否因為批評政府遭到報復？中國國民黨籍“立委”謝龍介今天受訪說，從此事件可以看到警察真的很辛苦，是高危險族群。如果有政治力介入是極度可能，因為館長看不慣，常常為正義發聲，因對待人民不公平當然要發聲，如果因為這樣被嗆，館長會勇敢面對。



他強調，但是如果因為有不當力量，甚至“國家機器”介入，這個政府要引以為戒，呼籲賴清德不要換了位置，就動搖打擊黑金決心，希望給第一線執法人員勇氣，共同打擊黑金。



關於謝龍介等19人所提的修正草案，主要是增訂“警察人員人事條例”第35條第1項第4款規定，警察、消防及海巡人員服務年資滿15年者，每月退休所得替代率為45%，其後每增加1年，替代率增給2%，最高採計40年，並以95%為上限，司法及法制委員會今天審查相關修法。但有人質疑，這可能排擠到其他預算。



謝龍介今天受訪說，這項修法10年會增加新台幣10幾億，未來增加20億到40億元，政府總預算增加8千億，對於照顧高危險群，一生照用生命奉獻的警察海巡警消等，應該給予適度照顧。未來還要他們拿槍上戰場，要進行軍事訓練，募兵募不到就要動用警察來，他們可能看不到退休的未來，而且警察壽命比大家少6至8歲，縱然被操到退休，也領不到幾年，對他們來說情何以堪。



謝龍介說，這不只是對軍警這樣，老農等貧困等都一樣，政府一直說8年來經濟發展，但是卻照顧不到這群人，把光電幾千億不當的錢拿一些出來，政府要將心比心。