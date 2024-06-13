為何刪除蔡英文3叮嚀？柯建銘：不要問我

柯建銘（右）於朝野協商後受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日出席朝野協商覆議案前被問到為何刪除臉書上寫蔡英文的三點叮嚀？柯僅回：“不要為難我”、“不要問我”。



“國會”改革三讀法案進入覆議程序，“立法院”朝野黨團協商敲定6月19日、20日召開全院委員會審查，並邀“行政院長”卓榮泰列席說明，21日將進行記名投票表決。協商後，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘受訪表示，感謝在野黨與“立法院長”韓國瑜最後接受加開一次院會，民主在台灣已經生根，人民最大，不是各政黨。當民意反撲請國民黨要思考清楚，你們藍鳥飛得起來嗎？



至於柯建銘端午節拜會蔡英文之後，在臉書上寫上蔡英文的三點叮嚀，但後來發現這三點刪除了。在朝野協商前，媒體詢問相關問題，媒體詢問可否先聊一下，柯建銘說，“不要為難我”，媒體追問為什麼刪除蔡英文說要堅定支持賴清德這段話，他則說“不要問我”。



柯建銘端午節拜訪蔡英文，事後特地在臉書發文，還提及蔡英文下達3點提示與叮嚀，包括一、黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德領導；二、黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與卓榮泰“行政院長”並肩作戰；三、加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作，如此才能迎戰藍白不理性行為，讓台灣往前走，現在是關鍵時刻。



貼文過了2天，柯建銘竟修改文章，原先的3點叮嚀不見了，取而代之的是柯建銘寫下“蔡英文也很高興，說難得我來看她，也對我個人提出叮嚀。”



柯建銘也說，朝野協商不是行禮如儀，要據理力爭，呼籲國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁與民眾黨總召黃國昌朝野協商不是人身攻擊，毫無民主素養，要送進歷史焚化爐。



柯建銘表示，經過朝野爭辯後，民進黨團提案就是覆議案有憲政爭議，在“立法院”投票前，希望大家好好想一想，過去覆議案都過10幾天以後才表決，要社會去溝通好好想一想，各政黨都要舉辦說明會，要大家各自去說服民眾，看誰成功，最後尊重大法官“釋憲”。



他表示，他們希望加開委員會，我們不可能支持一天就結束，最後感謝在野黨與“立法院長”韓國瑜接受加開一次院會。