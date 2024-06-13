民進黨下鄉宣講覆議案　“政院”：沒參與

“行政院”發言人陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月13日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰日前針對“國會”改革法案提出覆議案，“立法院”預計19日、20日審議，並邀卓榮泰列席說明、詢答，21日上午進行記名投票表決。民進黨也啟動下鄉宣講活動，對此，“行政院”發言人陳世凱13日表示，“行政院”沒有特別安排下鄉，無論是網路、媒體等各種溝通管道，我們都會持續努力向民眾、“立法院”各黨團溝通。“行政院”也尊重“立法院”的安排，卓榮泰也會配合。



“立法院”日前審議“國會”改革法案，藍綠白激烈衝突，泛綠陣營號召群眾包圍“立法院”，待三讀通過“國會”改革法案後，卓榮泰6日提出覆議案，賴清德於11日核可。在中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜13日召開朝野協商，藍綠白各黨團同意19日、20日召開院會審查覆議案，並邀“行政院長”卓榮泰列席說明，由藍綠白各推派11人、11人、2人進行詢答，並訂於21日上午進行記名投票表決。



“行政院”13日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“內政部長”劉世芳出席。



陳世凱表示，“行政院”提出覆議的目的，是希望透過憲政的運作過程，請“立法院”再次審視法案內容，找出符合“憲法”與“國家”利益的最大共識，妥適回應公民社會的訴求，因此我們會透過各種管道來增進彼此之間的對話跟討論的空間，無論是媒體、網路。