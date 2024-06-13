韓國瑜首度贈勳給外賓　略顯緊張收起幽默

韓國瑜頒贈獎章給捷克參議院首席副議長德拉霍斯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見捷克參議院首席副議長德拉霍斯所率的訪團，並且頒贈一等獎章給德拉霍斯。此為韓國瑜就任“立法院長”以來，首度頒贈獎章給外賓，能感受到韓略顯緊張，在鏡頭面前放不開，致詞沒有發揮“韓式幽默”，全程按表操課。



韓國瑜今日中午會見捷克參議院首席副議長德拉霍斯所率的訪團，並且頒贈榮譽一等獎章給德拉霍斯。其餘與會成員包括國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、國民黨籍“立委”萬美玲、葛如鈞，以及台灣民眾黨籍“立委”林憶君。



根據“立法院”國際事務處說明，頒贈獎章原因是德拉霍斯長期友台，與台灣交往將近30年，有特殊意義，才決定頒贈，這也是韓國瑜就任“立法院長”以來，首度頒贈獎章給外賓。



可能是因為第一次頒贈獎章的關係，韓國瑜有點緊張放不開，包括致詞過程都沒有發揮任何“韓式幽默”，全程按表操課，從“立法院”人員手中接下獎章，並替德拉霍斯戴上，過程一氣呵成，沒有任何差錯。



韓國瑜表示，德拉霍斯已經是第四度訪問台灣，對台灣有深厚的情感，我們要致上最高謝意，明日起捷克會在台北松山文創園區舉辦文化饗宴活動，是由捷克政府直接到台灣辦理，希望台灣各界嘉賓一起來參訪捷克的熱情安排。