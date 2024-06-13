遭韓國瑜開嗆　莊瑞雄回擊雞蛋裡不會有鋼筋

莊瑞雄在協商時與韓國瑜起口角。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天邀集朝野黨團針對覆議案相關事宜進行協商，因為點名發言的順序問題，民進黨“立法院”黨團書記長莊瑞雄與韓國瑜起口角，韓還嗆說“你是雞蛋裡挑鋼筋，已經不是骨頭了”。莊瑞雄協商後受訪說，不要聽韓國瑜胡說八道、亂發金句，雞蛋怎麼挑都不會有鋼筋，除非藍鳥的蛋是怪蛋。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也聲援說，希望韓國瑜當鋼筋不要軟趴趴，要當“立法院”鋼鐵人，不要看到藍白陣營就硬不起來。



朝野協商時，莊瑞雄不滿韓國瑜已裁示他發言卻又跳過他，直接拍桌對韓喊“你耍什麼權威！我挑戰你也是剛好而已啦！”此舉讓韓國瑜不滿回，“我耍什麼權威了？你拍什麼桌子？”、“我現在知道為什麼你血壓高了，你太不講道理了！”韓更怒回莊是“在雞蛋裡挑鋼筋”。



吳思瑤說，直播過程大家可以清楚看到，藍白陣營不只擴權法案，連覆議案都要遂行快速通過，藍白陣營連同覆議案都堅定綁在一起。我們一再表達擴權惡法，應該再經過一次檢討。促進民主討論與公共對話，既然“國會”不討論就讓社會討論，是民主補課的機會。



她指出，我們經過努力爭取，最終結論我們滿意也接受，爭取到兩天院會可以好好詢答，我們會盡可能破解藍白要直接行使覆議案投票，我們盡了全力。



莊瑞雄說，程委會昨天加開，如果要增列議案就要朝野協商，我們特別提出這個問題。“國會”擴權法案是“立法院”從來沒有發生過，在審一個法案有這麼多年輕人把“立法院”包圍抗議，史上很難看到，絕無僅有。



他表示，他們會按照憲政程序提出覆議案，朝野之間可能會各有解讀，希望覆議案可以讓各黨多多闡述。