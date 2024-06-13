上海市台辦主任鍾曉敏拜會蔣萬安

台北市長蔣萬安與上海台辦主任鍾曉敏會面，雙方並互贈禮物。（照:台北市政府提供） 中評社台北6月13日電／台北上海雙城論壇預計在7月底或8月底於台北舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏今日上午9點多率訪團赴北市府拜會中國國民黨籍台北市長蔣萬安，雙方會談約30分鐘，互贈禮物、合影，也談去年蔣赴上海參加雙城論壇等有趣、美好的經驗。拜會不公開，不過場內不時傳出笑聲。鍾曉敏結束拜會離開市府時被媒體問及，有沒有跟蔣市長自拍？是否還是期待兩岸能春暖花開？鍾曉敏笑容滿面回應：“大家辛苦了，謝謝、謝謝關心，很好、謝謝。”



至於是否有觸及今年在台北舉辦的雙城論壇時程及參加層級等，台北市府表示尚未決定。



此次上海台辦主任來到台北，是繼疫情之後4年來的最高層級，這是否代表今年上海市長龔正有機會親自參加雙城論壇？對此台北市府發言人殷瑋表示，不管是在520後，各界都在觀察兩岸之間的情勢，對於北市府來說，今天的會談重點衹有一個，就是站在雙城好、兩岸好的角度，用對等、尊嚴、善意、互惠的原則，持續推動對話平台，不管對於台北市民還是上海、兩岸共同期待來說，都是蠻重要的事情。



鍾曉敏率上海訪團於上午9點15分抵達台北市府，9點45分準時離開，在台北市府參事楊慶輝與觀傳局人員陪同下進行滿檔的市政參訪。上海訪團將於15日離開。

