李易修：民進黨不斷挑釁　韓國瑜要打硬仗

時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月14日電（記者 張穎齊）“立法院”“國會改革法”，形成朝野激烈對抗，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜角色備受關注。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪分析，韓國瑜會致力做好公道伯的角色，但民進黨會不斷挑釁、貶低韓，韓接下來都是要打硬仗，不可諱言韓仍有強大魅力，可是要論未來是否再拚大位？他認為韓應是繼續當扶轎的助攻者，非坐轎。



李易修，1988年生，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜而打響名氣，常評論海內外政治時事議題、製作歷史類、政論類影片，2020年於新竹敏實科技大學（原大華科技大學）擔任通識中心課程講師。



李易修表示，朝野對抗愈來愈激化，韓國瑜每天要面對就是如何調和鼎鼐，不失公道伯的角色，比如13日就面對民進黨籍“立委”莊瑞雄挑釁，稱韓國瑜也是“立委”、沒比較大，之後每天都要面對綠委的不斷挑戰。其實以往民進黨籍前“立法院長”蘇嘉全、游錫堃時期，因綠委席次最多，民進黨“立院”黨團總召柯建銘操弄2人，儼然是地下院長，原本也想操控韓，豈料韓不吃這套，且很快找到自己的獨立專業能力，例如找來“立院”秘書長周萬來協助。



李易修說，民進黨原本表面策略採取尊韓、攘藍白，其實就是柯建銘想操控韓，但韓調整很快、秉持公正性，因此民進黨見無法操控，接下來會每天挑戰韓，韓要進入攻防的深水區。民進黨將會天天文攻武嚇，由於“立委”席次未過半，所以聯合場外動員來打擊場內，可是都是老招，這屆綠委平均年齡高，反觀國民黨卻是平均最年輕，40歲以下戰將多，綠委難以施展解數。

