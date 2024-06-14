歷史哥李易修：美國需要激進的台灣領導人

時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月14日電（記者 張穎齊）賴清德520演說提及兩岸“互不隸屬”，引發兩岸關係緊張。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪表示，賴清德是賭徒個性，“台獨”本就是場賭注，賴走的是極限策略，即便衹有4成民意當選，但以為大陸不會攻台的情形下，持續操作“抗中保台”，等到大選再發酵獲利，而美國也正需要這樣激進的台灣領導人，藉此設法拖住中國大陸發展。



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜而打響名氣，常評論海內外政治時事議題、製作歷史類、政論類影片，2020年於新竹敏實科技大學（原大華科技大學）擔任通識中心課程講師。



李易修說，賴清德以為大陸是“紙老虎”，賭大陸不會攻台，並且繼續走激化路線。全球政治風險諮詢機構“歐亞集團”（Eurasia Group）評估，今年美國最危險盟友有3人，包括烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內塔尼亞胡，再來就是賴清德。賴清德也認為從政要有勇氣，不屈服對岸威嚇，操作輿論、認知作戰是勇者的行為，只要大陸沒動手，哪怕賴現在低迷、內政紊亂，但到了大選，“抗中保台”仍能操作，有機會突破困境連任。

