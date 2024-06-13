高雄港夜景絕佳拍攝點　百年歷史燈塔展新意

高雄燈塔底層為文藝復興後期的巴洛克建築，頂部轉為圓筒狀，目前是高雄市定古蹟。（高雄旅遊網臉書） 中評社高雄6月13日電／何處是拍攝高雄港夜景的絕佳地點？位於旗津的百年歷史高雄燈塔，歷經3年翻修展現新風貌，成為欣賞港灣絕美夜景的最佳去處。



高雄“觀光局”官方臉書“高雄旅遊網”推薦高雄港夜景絕佳拍攝點是建於1883年的百年古蹟高雄燈塔，又稱旗後（后）燈塔，位於旗後山東北側，與西子灣隔海對峙，形成高雄港第一港口，是高雄市定古蹟。



高雄燈塔建於光緒9年（1883年），1916年改建新塔，1918年完成。“交通部”航港局為活化古蹟，於2019年7月起進行整建，投入新台幣7700多萬元整建，增設燈塔砲台間步道燈光，夜遊更安全，直至2022年9月才重新開園。經歷三年多整修後，以全新風貌活化啟用，成為全台首座開放夜間參觀的燈塔，並榮獲2023年全台“觀光亮點十大景點設施獎”。純白簡潔的燈塔，不僅為船隻指引方向，也讓大家能在此處喝杯咖啡、靜靜吹著海風、欣賞港灣的絕美夜景。



高雄燈塔為白色八角形磚造燈塔，塔身為八角形，至頂部轉為圓筒狀，有陽台可供遠眺，燈塔底層為文藝復興後期的巴洛克建築。塔頂的風向儀是全台唯一以“東、西、南、北”漢字標示方位者。塔前有座西洋式白牆辦公室，展示燈塔以前所使用過的儀器、燈塔照片及位置圖。外面綠意盎然的草坪上，還有一座日晷儀。



高雄燈塔在二次大戰時雖曾遭受機槍掃射，但無損運作，無間斷地照耀海上的船隻，守護來往船隻通行安全，歷史意義非凡。



其實不只拍夜景，高雄燈塔的夕陽美景也讓人讚嘆。由於矗立在扼守港灣的制高點，四周風景一覽無遺。可見太陽逐漸西沉，紅色彩霞將打狗山、高雄港及海平面暈染得一片火紅。

