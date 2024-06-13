王鴻薇批是方電訊綠油油　有民進黨證真好

藍委王鴻薇痛批，是方電訊綠油油，有民進黨黨證真好。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北6月13日電／中國國民黨“立委”徐巧芯12日爆料，民進黨執行長王義川日前提及通訊監控事件資料是中華電信公司子公司“是方電訊”給的，這家公司負責人吳彥宏是民進黨新潮流成員。國民黨“立委”王鴻薇13日在臉書發文表示，是方董事長吳彥宏曾被媒體報導是賴清德的親信，是方電訊顧問的林育卉，過去曾被爆出是“綠色御用評委”，現在還能兼任中華電信子公司顧問。王鴻薇痛批，是方電訊綠油油，有民進黨黨證真好，一證在手、希望無窮。



王鴻薇指出，是方電訊是中華電信的子公司，是中華電信唯一擁有網路資料中心業務的子公司。而是方董事長吳彥宏更曾被媒體報導是賴清德的親信，也是一直追隨新潮流的政治人物。



王鴻薇說，除此之外，還有一位徐國勇擔任“行政院”發言人時曾任辦公室主任、民進黨族群事務部副主任、是方電訊顧問的林育卉，過去曾被爆出是“綠色御用評委”。



王鴻薇表示，網路一找，到2021年為止擔任過128件政府採購案評委，評審內容包山包海，有招商作業委託專業服務案、“行政院2020年重大輿情、災害通報及“行政院長”電視新聞蒐報”採購案，都有她的參與，而且也擔任是方電訊顧問，真讓人好奇，她到底是什麼專業背景？能夠如此神通廣大？



王鴻薇說，“綠色御用評委”還能兼任中華電信子公司顧問，現在子公司又有監控人民的疑慮，這樣的現象真是民進黨執政下的綠色奇蹟。過去8年，民進黨全面執政“吃銅、吃鐵、吃政府”，雖然現在民進黨“國會”沒有過半，但可以預期接下來4年，又能夠全方位在各個領域盤踞，成就滿城盡是綠油油的現象，令人羨慕，有民進黨黨證真好，“一證在手，希望無窮。”