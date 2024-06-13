公督盟批擋綠委提案民主倒退　藍諷搶當側翼

國民黨團發文痛批公督盟，側翼橫行才是真正讓“國會”倒退。（照:國民黨“立院”黨團粉專） 中評社台北6月13日電／針對中國國民黨“立法院”黨團昨天在程序委員會暫緩列案民進黨“立委”沈伯洋等人提出的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條及第91條修正草案，公督盟批前所未聞，讓“國會”民主倒退16年。對此，國民黨團回應敬告公督盟，指著別人罵搶當側翼前，要把功課做好！否則只會淪為全民的笑柄！



國民黨團提到，公督盟說第九、第十屆在程序委員會没有“暫緩列案”的記錄，那國民黨團請教，第十屆民進黨委員鍾佳濱等人提案修正“公職人員選舉罷免法修正案”刪除候選人公報學歷登載，一提出輿論譁然，當時就在程序委員會“無異議”通過暫緩列案，這是不到二年前的事，請問公督盟是忘記了，還是害怕想起來？



國民黨團指出，沈伯洋委員等人相關提案，指出修正《兩岸條例第9條及第91條》是要抓出對岸的第五縱隊，結果立即遭到輿論抨擊是“違憲”監控人民”、“警總復辟”，6月10日改口，“是要兼管，不是監控”，6月11日更在“立法院”總質詢主動澄清“第五縱隊是假議題”，這個違法、“違憲”監控人民的提案，沈伯洋等人都急著自己主動“下車”，結果公督盟還搶著充當民進黨、沈伯洋的側翼打手？忘了下車！



國民黨團表示，有關陸籍快艇直衝淡水河口事件，“海委會主委”管碧玲日前才在“立法院”說全程掌握，但現在被爆出，是陸籍快艇與“我方”交通船發生擦撞後，業者報案後，“海巡署”才在漁人碼頭上攔截逮人，海巡失靈長達30分鐘。此案，政務官更涉及在“國會”質詢台上言論不實。



國民黨團諷刺，請問公督盟，要不要好好監督政府官員在“國會”的言行？“國會”改革修法重不重要，當然重要！現在就是凸顯公督盟，不僅没功能，還是政府、民進黨側翼打手，別人說你是“綠督盟”，你還想否認嗎？