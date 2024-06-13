韓國瑜見考委被提名人　10分鐘倉促結束

左起周弘憲、潘孟安、韓國瑜、許舒翔。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月13日電（記者 楊騰凱）府秘書長潘孟安今日率“考試院”正副院長以及“考試委員”被提名人至“立法院”拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。韓國瑜親自到樓梯口迎接眾人，全程笑臉，雙方氣氛融洽，不過見面過程僅約10分鐘就結束，略顯倉促。



潘孟安今日率“考試院長”被提名人周弘憲、副院長被提名人許舒翔，以及“考試委員”被提名人邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬.納威等赴“立法院”拜會韓國瑜。



其中受到關注的是，藍白陣營都有人被納入“考試委員”人選，包括邱文彥、呂秋慧有國民黨籍，邱甚至擔任過國民黨“立委”。而鄧家基不僅是台灣民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時期的副市長，更在柯參選2024時，擔任柯文哲競選辦公室主任委員。



韓國瑜今日特地在樓梯口等待潘孟安率考委被提名人到場，一路笑臉相迎。



進入會客室後，韓國瑜也向“考試院正副院長”、“考試委員”被提名人逐一握手問好，十分禮遇每一位與會成員。



不過雙方會見過程僅10分鐘就結束，結束時間太早，還讓採訪媒體一度措手不及，還有人笑稱“是來借個廁所就走嗎？”



會後潘孟安向媒體表示，感謝韓國瑜排定時間，讓他陪同“考試委員”被提名人前來拜訪，希望未來“考試院”人事案議程盡速審核。韓國瑜在會中也說他是“立法院”最溫和的人，並對“考試院”被提名人表達祝福，自己則代表賴清德感謝韓國瑜。