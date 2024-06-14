林筱甄：莫迪第三任期　與中合作可能是選項

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月13日電（記者 楊騰凱）針對印度對台海的政策，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄向中評社表示，印度總理莫迪開展第三任期，對中脫鉤斷鏈目的完成，已不再被西方綁入抗衡中國的角色，與中合作將成為印度可能的選項。



林筱甄指出，台灣雖然是印度技術的重要來源，但若台灣分享先進科技還夾帶台獨，印度不會買單，因為印度仍恪守一中政策。



印度總理莫迪6月9日開展第三任期。



林筱甄為印度尼赫魯大學國際關係博士，曾任印度最高法院國際法學家組織資深研究員、國防大學戰略與國際事務研究所助理教授，現為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授。研究專長包括台印關係、印太戰略、印度研究等。林筱甄是台灣第一位印度尼赫魯大學國際關係博士。



林筱甄表示，印度在處理對外關係時，非常細緻地切割各項議題，不會將其打包成一個整體來進行表決。例如，對於美國的印太戰略，印度每天都在重新審視當前的國家利益，並決定是要增加、減少合作，還是保持不變。假設與美國這兩三年運行印太戰略後，印度發現其國家利益沒有增加，他們就會重新評估。因此，印度會根據自身的國家利益，不斷對印太戰略進行微調。



林筱甄指出，所以有人會覺得印度好像鐘擺，但其實印度是每天都在重新審視。

