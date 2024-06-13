上海市長龔正來台？陸委會：現在談還太早

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 陸委會例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月13日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台北市長蔣萬安今天與上海市台辦主任鍾曉敏會面，為即將於台北舉辦的雙城論壇細節磋商。陸委會副主委兼發言人梁文傑13日表示，目前為止雙方都照規範走。至於是否上海市長龔正要來台參加，陸委會目前未收到台北市政府提出的申請，但現在談誰來都還太早了。



陸委會13日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體問及，上海市台辦此次來台申請的理由是什麼？是談雙城論壇相關內容嗎？有沒有與其他官員見面？



梁文傑回應，他們這一團就是為了雙城論壇來事先磋商與準備工作，類似這樣的團來台，事前一定會明確列出每一個行程告訴陸委會，陸委會也會要求按照列出的行程走。目前為止，雙方都是照著規範在走，至於相關行程細節問題，陸委會都有掌握相關資料，但說明是由台北市政府說明。



媒體追問，蔣萬安已邀請龔正來台參加今年的雙城論壇，陸委會樂見嗎？會批准還是拒絕？



梁文傑表示，是不是龔正來台，陸委會目前沒有收到台北市政府提出的申請。以我們對對岸的了解，誰要來、哪個層級來，可能都是最後才決定，他現在沒辦法回答他們到底派什麼人來。