石兆瑉：金門願做兩岸和平橋樑不願淪為戰區

金城鎮前鎮長石兆瑉。（中評社 資料照） 中評社台中6月14日電（記者 方敬為）520賴政府上任後，兩岸情勢持續緊張，靠近廈門的金門周邊水域上個月底有解放軍艦艇現蹤，端午假期還有大陸無人機飛越金門空飄傳單，對金門觀光旅遊業造成負面影響，國民黨籍金城鎮前鎮長石兆瑉接受中評社訪問表示，金門百姓長期與大陸接觸，兩岸若衝突，金門仍有成為前線的可能，大家都不樂見。



石兆瑉說，近期金門地方倡議非軍事化的呼聲上揚，因為金門曾歷經古寧頭戰役、八二三炮戰，好不容易解除戰地政務，逐漸發展成觀光島嶼，金門鄉親不願大小金門再淪為戰區，而是希望非軍事化，作為溝通兩岸和平的橋樑，希望兩岸官方能聽見金門人的心聲。



石兆瑉，金門人，中國國民黨籍，曾任兩屆金門縣金城鎮鎮長、國際青商會會長、金門名城有線電視公司董事長、國民黨金門縣黨部主委等職。



台軍方5月29日偵查到2艘解放軍舷號“KD161”及“KD162”之登陸補給船，進入金門“禁、限制水域”，這是近年首度偵查到解放軍艦進入金門“限制水域”，大陸方面從執法船隻進階到軍事艦艇，引發關注。另方面，6月8日端午假期有大陸無人機飛越金廈水域至金門馬山哨所投放傳單，兩岸關係惡化，波及到金門、馬祖等鄰近大陸地區的外島。

