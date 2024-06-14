海潮智庫創辦人王義雄　出書籲和平避免戰爭

高齡84歲的工黨創黨主席、海潮智庫創辦人、律師王義雄今年5月出書“戰爭與和平-漩渦中的台灣”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月14日電（記者 蔣繼平）近年兩岸關係惡化，台海情勢緊張，高齡84歲的工黨創黨主席、海潮智庫創辦人、律師王義雄今年5月出書“戰爭與和平-漩渦中的台灣”，希望喚起台灣民眾憂患意識。他強調在執政黨奉行“台獨”政策下、無厘頭親美下，台灣終將難逃戰爭，呼籲台灣人民要以實際行動避免戰爭、共同追求和平。



王義雄生於1939年，曾到日、法留學，有日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士學歷。曾擔任輔仁大學法律系副教授，同時也是執業律師。後來參與黨外活動，1986年獲黨外公政會推薦當選“立委”，短暫加入民進黨一年後因理念不和退黨，1987年創立工黨。後期主要經商，並創辦海潮智庫。



“戰爭與和平-漩渦中的台灣”全書330頁，從兩岸現況、美中對抗、“台獨”威脅、台海危機、世界局勢、戰爭與和平6個章節來介紹目前局勢。最後的附錄則有“關懷生命，追求和平”公投連署，呼籲支持與大陸進行和平談判，避免戰爭傷害兩岸人民生命財產。



高齡84歲的王義雄年紀雖大，身體還是很硬朗，談起出書緣由及過程，一開口就滔滔不絕，停不下來。他說，棄政從商後仍持續關注台灣政局，直到2022年俄烏戰爭爆發，才決定從事發起和平公投連署的運動，並集結一群志同道合的朋友的力量花了一年多時間發表文章，最後集結成冊，希望成為台灣年輕人的政治尺牘。



這年頭出書不容易，王義雄表示，除了要花時間累積大量的內容，出版也是一筆龐大開銷，一般印刷廠要製版，印一次至少要兩、三千本才接單，他則透過認識的報社朋友配合用數位印刷來節省成本，首刷印600本，編、印共花新台幣10幾萬元。特別的是書中圖片都用AI合成，不用考慮版權問題，都是歸功於科技進步。

