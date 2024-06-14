王義雄：兩岸肯定要統合 時間不在台灣一邊

律師王義雄是工黨創黨主席，也是海潮智庫創辦人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月14日電（記者 蔣繼平）工黨創黨主席、海潮智庫創辦人、律師王義雄接受中評社訪問表示，兩岸關係不好、台海情勢緊張，台灣社會邁向兩極化，兩岸和平談判卻被污名化，因為沒有人願意承擔責任，國民黨執政沒有做，民進黨執政只會扣帽子，但兩岸現況是民族分裂，民族分裂最後肯定要統合的，不能等到戰爭爆發才寄望和平解決，被動帶來不了和平。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，也是執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立成為黨員一年後因理念不和退出，1987年創立工黨。後期主要經商，並創辦海潮智庫。



前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約駐阿富汗國際安全部隊顧問艾瑪・思蓋（Emma Sky）近日受邀來台演講“被動不能帶來和平”，提出“和平推演”（peace game）的想法，而非一味進行兵推（war game）。



王義雄受訪時主動談及海外學界對台海情勢的關切，連艾瑪・思蓋都注意台灣社會逐漸邁向兩極化，且更指“現階段，台灣人需要加倍努力解決分歧，否則台灣會成為它自己最大的敵人。”對此，王義雄也坦言“談兩岸和平談判，在台灣卻被污名化。”

