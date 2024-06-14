凌濤：管碧玲接連出包　官位卻越坐越穩

國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月14日電（記者 盧誠輝）針對陸籍快艇日前直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭事件，中國國民黨籍桃園市議員凌濤接受中評社訪問認為，“海委會主委”管碧玲在214金門漁船事件已處理得荒腔走板，這次陸籍快艇直衝淡水河口事件又再次出包，但管碧玲的官位卻越坐越穩，這也凸顯賴清德根本還沒做好保護台灣的準備。



凌濤，美國康奈爾大學公共行政法學碩士，現任國民黨智庫副執行長，曾任第七屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024大選及“立委”競選平台發言人，2022年首次參選桃園市第一選區（桃園區）議員選舉，便以近2.2萬票（10.63%）最高票當選桃園市議員。



凌濤表示，在首都台北的淡水河口，竟然有陸籍快艇可以長驅直入，直搗“中華民國”的中樞，這是讓全台灣人民都感到很驚恐的事情，如果陸籍快艇繼續往前到達基隆河，就會接近台灣衡山指揮所的中樞，而若往南透過忠孝橋或中興橋上岸的話，就已非常接近“總統府”。



他指出，不管陸籍快艇行駛哪個路線？基本上都是台灣“國安”很大的漏洞。“海委會”也已對外坦承，在八里的守望哨就已辨認出該艘快艇不是台籍船隻，但為何“海委會”沒有及時進行圍捕？而是等到陸籍快艇駕駛上岸後，自行向路人借手機來報案，此事才東窗事發。

