施正鋒：蔡英文三叮嚀　凸顯賴清德憨慢

施正鋒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月14日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘端午節拜會蔡英文提到三叮嚀，後來又刪除改段內容。東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，這是此地無銀三百兩，蔡講得很清楚，有什麼需要可來跟她商量，蔡可能有點把柄在賴手裡，但賴還是需要她，蔡還是有些側翼在。蔡英文的說法也透露賴清德上任後不到一個月，但已看到賴的憨慢（指笨拙）。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任淡江大學公共行政學系教授、東華大學原住民民族學院院長，東華大學民族事務與發展學系教授，也曾擔任喜樂島聯盟主席，但後來已退黨。施正鋒是過去長期受到呂秀蓮倚重的政治幕僚。



柯建銘10日端午節時拜會，蔡英文並有三點提示及叮嚀，第一、黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德領導；第二、黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與卓榮泰“行政院長”並肩作戰；第三、加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作，如此才能迎戰藍白不理性行為，讓台灣往前走，現在是關鍵時刻。但臉書上這段內容已經刪除。



施正鋒對中評社表示，這個說法是此地無銀三百兩，蔡英文還把策略都講出來，民進黨、賴清德要和社團、青年多溝通。



至於柯建銘刪除這段內文是否涉及“英賴之爭”？施正鋒說，蔡英文現在是“站高山看馬相踢、隔岸觀火”，大家都知道蔡英文卸任了，現在可能要忙著出境等，這些已經不關她的事情。蔡是卸任“元首”過的最愜意，不用上法院，過去連李登輝都在卸任後要上法庭。但蔡英文這種說法，凸顯了賴清德的憨慢。

