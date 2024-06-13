游盈隆：賴位置還沒坐暖遇覆議案非好兆頭

游盈隆晚間在臉書發文，對覆議案發表看法。（取自游盈隆臉書） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會董事長游盈隆晚間在臉書發文，端午節一過，6月11日早上11點，賴清德核可“行政院”覆議案公文火速送達“立法院”。這是“中華民國”“憲政”史上第十四次“行政院”將“立法院”通過的法律案退回覆議。以1947年行憲以來近77年算，平均5年才有一次，說是罕見，並不誇張。此外，賴清德甫上任，位置都還沒坐暖，就遭遇來自在野黨與“國會”的重大挑戰，是破天荒第一遭，絕非好兆頭。



游盈隆晚間以“執政路徑選擇與依賴”為題在臉書發文，全文如下：



端午節一過，6月11日早上11點，賴清德“總統”核可“行政院”覆議案公文火速送達“立法院”，正式回應在野黨主導的“國會”改革案，距6/5“行政院”收到“立法院”函文前後6天。行政部門把球踢回“立法院”，“立法院”依憲必須在15天內決定是否維持原決議。



這是“中華民國”“憲政”史上第十四次“行政院”將“立法院”通過的法律案退回覆議。以“中華民國”1947年“行憲”以來近77年算，平均五年才有一次，說是罕見，並不誇張。此外，新“總統”甫上任，位置都還沒坐暖，就遭遇來自在野黨與“國會”的重大挑戰，是破天荒第一遭，絕非好兆頭。



沒有人會喜歡行政立法僵局遲遲無法解決，因為那意味朝野尖銳對立，政局動盪不安，社會人心惶惶。社會大眾怎麼看這件事，誰對誰錯？至關重要。因爲那將牽動社會主流民意動向。

