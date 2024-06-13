馬辦：偷天換日　遮不住賴清德“新兩國論”

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社資料照） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）針對賴清德接受時代雜誌專訪的談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑13日晚間回應指出，“兩國互不隸屬”與“兩岸互不隸屬”，絕對是不同的概念，賴有本事就直接宣布“台獨”，不要用文字遊戲去欺騙不瞭解中文的外國人，假裝自己真的想要致力和平一樣。



賴清德接受時代雜誌專訪，美東時間13日刊出專訪內容。賴清德在就職演說提到“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”，他在專訪重申，講的是事實，而且這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思；他也強調“新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮”。



蕭旭岑對此表示，賴清德承認馬英九講的是“兩岸互不隸屬”，因為講“兩岸”，代表“台灣地區與大陸地區”，兩個地區都同屬一個中國，否則為何要叫“兩岸”？但是賴清德還是重申“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”的“新兩國論”。



蕭旭岑批評，賴清德的“新兩國論”，和馬英九堅持的“九二共識”，“兩岸同屬一個中國，但各自以口頭表述”的概念完全不一樣，很遺憾賴刻意用文字遊戲，欺騙不懂中文的外國媒體。



蕭旭岑提到，府方新聞稿技巧性地把外媒的問題翻譯成“兩岸互不隸屬”，就表示在美國壓力下，府方悄悄從“新兩國論”退了。因為“兩岸互不隸屬”就沒有“違憲”問題，和馬英九時期的“兩岸互不承認主權，互不否認治權”是一樣的意思。



蕭旭岑說，但賴清德在就職演說與專訪文字，講的仍是“兩國”互不隸屬，通篇都稱對岸“中國”，也沒有提到兩岸人民關係條例，這就是“新兩國論”，比蔡英文更沒有討論空間。蔡英文是在雙十講一次“兩國互不隸屬”，但之後都由陸委會主委邱太三解釋為“兩岸互不隸屬”，有偷偷換了概念。



蕭旭岑呼籲，賴清德應重申兩岸人民關係條例，並依照“中華民國憲法”定位，宣布兩岸不是兩個國家。如此兩岸才有真正的和平與尊嚴。