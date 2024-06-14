大陸軍機逼近花蓮39浬　退將張延廷示警1事

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電／台軍方13日表示，偵獲23架次大陸軍機出海活動，其中19架次逾越“海峽中線”，進入東部及西南空域、7艘次大陸軍艦，持續在台海周邊活動。特別的是，其中一架無人機從西域繞過南台灣，飛抵距離花蓮39浬處，也是首度有無人機近距離接近花蓮。台前空軍副司令、退役中將張延廷13日在政論節目表示，看得出來大陸軍機針對的就是花蓮。



張延廷13日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，這看得很清楚，共機從大陸本土出來之後繞過台灣的西南空域，然後經過巴士海峽向右折抵的話，就到蘭嶼，然後循著台東北上，最近距離花蓮39海浬，這邊是佳山基地，所以看得出來共機針對的就是花蓮。



張延廷指出，大陸在平常的時候就開始做偵查，所以我們要知道中國大陸對台灣軍事上的部署，情報上的搜集是不遺餘力。



張延廷說，大陸先派無人機過來偵查，把相關的情資做搜集，再把以前搜集到的情報做比對、調整，所以大陸在這方面的情報是很積極的，而且我們台灣的軍隊數量不多，他也掌握得很清楚，將來他用兵就針對幾個要的地方。



張延廷表示，另外大陸現在壓迫抵近，花蓮的佳山基地很重要，被他這樣做偵查，我們的空防壓力就倍增，對我們來講是巨大的軍事威脅。