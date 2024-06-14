台高校申請入學缺額1.1萬人　台清交都破百

台灣大學校門口一隅。（中評社 資料照) 中評社台北6月14日電／2024學年度“大學申請入學招生”13日公告統一分發結果，今年度報名分發率52%，分發後的招生缺額有11，671個，較前一學年度減少4，450個，其中缺額最多是銘傳大學667個，台大、清大、成大等頂大學校，缺額也都破百。



大學甄選入學委員會昨天舉行記者會，公布2024學年大學申請入學管道統一分發結果，總名額5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，4萬1133人獲分發，報名分發率52.61%，是近10年次低，僅比去年略高。少子化影響下，不僅私立大學出現大量缺額，連公立頂尖大學和醫學系也未招滿。



甄選會總幹事黃俊儒表示，今年分發後缺額較去年少，除招生名額減少、報名人數增加外，考生就讀意願提升，也讓登記志願人數增加。組長連昭雯也指出，“教育部”先前已先調控招生名額，再者，去年67所大學參與申請入學，明道大學退場後今年剩66所，讓整體招生名額減少，缺額也跟著減。



不過今年頂大仍有缺額，其中台大缺額178個、陽明交大101個、清大缺額126個，但三校招生名額使用率均有九成；老牌私立大學東吳、輔仁大學招生名額使用率多在七成五至八成，理工類私校表現搶眼，中原、逢甲、元智大學三校招生名額使用率均達九成。

