江啟臣晤莫健：台美交流最在乎安全和經濟

江啟臣與AIT前主席莫健握手。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天上午會見美國在台協會（AIT）前主席莫健。江啟臣表示，在台美國會密集的交流過程中，最在乎的就是安全和經濟，未來在這兩方面雙方會需要更多合作。



莫健則提到“台灣關係法”的立法歷程，強調美國跨黨派的支持不只在立法上，民眾也對台灣非常支持。



這場會面在“立法院”中興大樓12樓的會客室進行。莫健表示，在過去幾年來，他非常高興和“立法院”的關係一直都很好，雙方也擁有很棒的對話。從美國的觀點來看，台灣關係法有其重要性，也透過立法來建立台美關係。



江啟臣對此則表示，他感謝美國45年前通過“台灣關係法”，該法奠定了1979年後台美關係的基礎，還有美台之間在安全、經濟、社會各方面的合作和經濟關係。尤其這幾年，雙邊的“國會”外交比以前更加密切，他在“立法院”包括今年擔任副院長以來接待過許多美國參眾議員，大家對台美關係未來如何強化有很多建議和幫忙。



江啟臣也說，這些交流過程當中不外乎最在乎的就是兩件事，安全和經濟。從經濟面來說，上次他和莫健見面是在亞利桑那的鳳凰城（2022年6月），當時是台積電在鳳凰城設廠，這表達了未來台美之間還有更多共同合作和分享，尤其面對AI時代的來臨。