獲調查權後第一案？民眾黨瞄準超思進口蛋

白委張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）台灣2022年鬧蛋荒，民進黨政府啟動專案進口，但“農業部”卻被爆料向“超思”購買的2500萬顆雞蛋沒簽合約，引起社會關注是否為弊案？台灣民眾黨“立委”張啟楷14日表示，超思很適合“國會”改革法案的第一案！民進黨政府花了新台幣10億元買蛋、銷毀，這都是人民血汗錢、納稅錢，一個合約都沒有，會不會太離譜？



“國會”改革法案5月28日三讀通過後，“立法院”即擁有“國會”調查權”、“國會”聽證權”。不過，“行政院”以“窒礙難行”為由提出覆議，“立法院”將於21日進行投票表決，決定是否維持原案？



台灣2022年鬧蛋荒啟動專案進口，但神秘的一人公司“超思”資本額衹有新台幣50萬元，且剛成立2個月就接到民進黨政府進口逾億元的訂單。民眾黨“立委”張啟楷昨天質詢時爆料，“農業部”與超思沒有合約就買了158櫃、2500萬顆雞蛋。“農業部長”陳俊季坦言，已進行行政調查，有疑義也請政風瞭解，若有不法，決不寬待。



台灣民眾黨主席柯文哲14日赴民眾黨“立法院”黨團與白委進行晨會，並在晨會後召開記者會，回應媒體相關提問，民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊、張啟楷、林憶君出席。



張啟楷表示，超思這個案子在野黨“立委”追幾年了？“農業部”現在終於承認向超思購買的進口2500萬顆雞蛋沒有合約，“農業部”從買蛋到銷毀花了整整10億元，會不會太離譜？一個資本額50萬元的一人公司，老闆還只出資1000元，卻可以承包上億元的雞蛋進口，真的是10年不開張，開張吃10年，非常可疑。

