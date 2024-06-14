卓榮泰稱覆議案會過　綠委邱議瑩笑他太樂觀

綠委邱議瑩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月14日電（記者 俞敦平）在“立法院”就“國會”擴權法案（藍白營稱“國會”改革法案）進行質詢時，民主進步黨籍“立委”邱議瑩強調此法案的“違憲”性，並呼籲“行政院長”卓榮泰率同仁下鄉向民眾解釋反對法案的理由。卓榮泰則表示，他認為覆議案會通過加上時間匆促可能無法下鄉開講，讓邱議瑩無奈的表示她和卓榮泰的見解不同，並苦笑說卓榮泰實在是太樂觀了。



14日上午，“行政院長”卓榮泰率各部會首長赴“立法院”進行施政報告並備質詢。



邱議瑩針對“國會”擴權法案向卓榮泰提出疑問。邱議瑩指出，“行政院”針對此法案迅速提出復議，並列出七大理由說明該法案的“違憲”性及潛在危害。她認為這樣的法案若通過，將給人民帶來難以預見的後果。



卓榮泰在回應中表示，“行政院”在面對“違憲”且難以實行的法案時，必須依照憲政秩序提出應有的救濟措施。他強調“行政院”有決心捍衛憲政原則，即使面臨巨大阻力也不會退縮。



邱議瑩接著回憶民進黨過往政策推動困難的經歷，尤其是四大公投時，當時的“行政院”在院長蘇貞昌的帶領下曾多次下鄉向民眾解釋政策內容及其影響。她希望“行政院”能仿效過去的做法，出面向民眾說明“國會”擴權法案的“違憲”性及對國家的影響。邱議瑩強調，“行政院”應該走出辦公室，與市民面對面溝通，讓民眾理解反對法案的理由。

