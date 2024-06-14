柯建銘喊話六壯士起義來歸　黃珊珊：白日夢

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）“行政院”提出“國會”改革法案覆議案，“立法院”將於21日表決，民進黨得多爭取6票才能通過覆議案，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘遂喊話，“徵求藍白六壯士起義來歸。”外界也把焦點鎖定在過去被外界稱作“小英女孩”的台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊，黃珊珊14日清楚地以一句話回應，柯建銘又在做白日夢了嗎？



依照“憲法”增修條文規定，“立法院”對於“行政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效；覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上決議維持原案，“行政院”院長”應即接受該決議。



“立法院”共計113席“立委”，過半為57席，其中，中國國民黨有52席、民進黨有51席、台灣民眾黨有8席，另有2席不分區“立委”配合國民黨團議事運作。在“國會”改革法案三讀審議過程中，藍白合作共62席“立委”力挺，而未來“行政院”所提的覆議案表決時，民進黨得爭取至少6票才能過半通過覆議案。



台灣民眾黨主席柯文哲14日赴民眾黨“立法院”黨團與白委進行晨會，並在晨會後召開記者會，回應媒體相關提問，民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊、張啟楷、林憶君出席。



台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌日前曾召開記者會猛批“行政院”提出的覆議案，是帶頭成為中央廚房散播假訊息，並表態，民眾黨團不會支持“政院”的覆議案。民眾黨團幹事長吳春城亦曾強調，當初“國會”改革法案民眾黨“立委”怎麼投的，後續對覆議案表決就會怎麼投。