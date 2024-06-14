彰化藍軍訴求改革、公平　號召全民抗青鳥

國民黨彰化議會黨團批評民進黨發動民粹攻擊在野黨。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月14日電（記者 方敬為）“行政院”針對“立法院”三讀通過的“國會”改革法案提覆議案，民進黨並發起“青鳥行動”下鄉宣講，爭取民意支持，國民黨彰化縣議會黨團今天召開記者會痛批，民進黨當家還鬧事，藍營議員強調，包括國會改革、財政收支劃分法修法，都是講求改革、資源公平分配，都是普世價值，號召所有認同的縣民朋友站出來，社會不能衹有一種聲音。



針對綠營發動“青鳥行動”下鄉宣講，國民黨彰化縣議會黨團14日召開“找回公平正義”記者會，由黨團書記長劉淑芳主持，並率領黨團所有議員共同聲明，嚴正譴責民進黨執政不利，還發動民眾攻擊在野黨，非常不可取！



藍營議員表示，這次包括國會改革法案、在野黨提案財劃法修正，很多都是民進黨過去所主張的，所訴求的就是要改革進步、要公平正義，民進黨若不認同，就是打臉自己！



藍營議員提到，彰化縣做為六都之外人口全台第一大縣，但長年因為統籌分配款的不公平，導致建設難以推展，包括鐵路高架化、二林精密科學園區等重大建設，至今只聞樓梯響卻不見錢下來，民進黨還要阻擋在野提案修法，對彰化人非常不公平，籲請彰化縣民要發展家鄉建設，要全力支持立法院在野黨的修法提案，改變中央集權又集錢、地方卻窮得苦哈哈亂象。

