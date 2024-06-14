AIT孫曉雅盼繼任者拓展現有美台關係即可

AIT台北辦事處長孫曉雅舉行記者會，這是她任內最後一場記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月14日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅今天舉行記者會，這是她任內最後一場記者會。記者會中也有多家美國媒體問到有關於孫曉雅雅就任這3年的感受。她也說，自己有多次派駐台灣經驗在AIT工作很有趣，也讓人振奮人心，希望繼任者與她在台灣經驗相符，他們只需要拓展現有的美台關係即可。



她在記者會結束後，也難得邀請媒體可以與她合照，許位媒體排隊往前與她親切合照。



日前網路上傳出美國在台協會近期即將邀集在台美國公民開會，討論台海若爆發戰爭的撤僑行動，不過AIT發言人回應說，這只是例行開會，與在台美國公民討論與台美有關的一般性事務。並由孫曉雅進行說明，但今天記者會上都沒有媒體詢問相關事宜。



現場媒體發問並非舉手發問，由美國在台協會（AIT）發言人唱名媒體提問。



之前AIT發言人曾表示，AIT會定期舉行會議，邀請在台美國公民討論與台美有關的一般性事務，以及AIT所能提供給公民的服務。該會議的目的也是給予機會，讓公民可以向AIT的管理階層，和領事館代表提出疑問。AIT表示，6月14日的會議是他們在台定期，持續舉辦的活動。