張福昌語中評：中美軍方對話 台灣無話語權

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月15日電（記者 鄭羿菲）淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，中美軍方自氣球事件中斷溝通管道，形成中美為首的集團對抗持續擴大、越偏極端，因此中美都有意穩定關係，中美防長於香格里拉對話會晤，是一個和平的火種，但不會立刻就讓中美關係趨於穩定，後續得觀察中美是否裁減軍演數量、頻率與軍隊部署，將穩定的關係蔓延開來。



第21屆香格里拉對話論壇5月31日至6月2日在新加坡舉行。中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在香格里拉場邊會談70分鐘，這也是時隔18個月中美防長面對面交談。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，中美防長時隔18個月在香格里拉對話場邊會談，不會立刻就讓中美關係趨於穩定，會否慢慢恢復穩定也不曉得，但可以確定的是，“坐下來談”是中美的共識，中美都有意圖努力恢復穩定，而為了穩定中美關係，中美高層的對話會越來越多。

