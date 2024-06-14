苗栗貓裡表演藝術節　鍾東錦邀體驗文化盛會

苗栗貓裏表演藝術節今日舉行宣傳活動記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗6月14日電（記者 盧誠輝）一年一度的苗栗貓裡表演藝術節將在7、8月登場，無黨籍苗栗縣長鍾東錦邀請全台遊客一起到苗栗體驗文化盛會，鍾也鼓勵家長帶著孩子踴躍參與藝文活動，一同走進苗栗中正堂，親臨感受各檔節目的震撼與感動。



苗栗市，舊稱“貓裡”。



苗栗貓裡表演藝術節今日舉行宣傳活動記者會，包括鍾東錦、苗栗縣府文觀局長林彥甫、苗栗縣議員許櫻萍、曾美露、徐筱菁、孫素娥和苗栗市長余文忠等人都到場為2024貓裡表演藝術節揭開序幕。



鍾東錦表示，藝術節不僅是一場文化盛會，更是對苗栗文化底蘊的彰顯，也是藝術文化的一種傳承，今年度藝文團體陣容相當堅強，表演節目更是令人期待，他希望家長帶小朋友一起參與，相信在大家踴躍參與下，苗栗的藝文活動推動會越來越順利，吸引更多優秀團體，安排更加精采的節目來苗栗扎根表演。



林彥甫指出，貓裡表演藝術節自2018年起推動，已進入第7個年頭，邀請來自各地的優秀藝術家和演出團隊，為觀眾帶來一場視覺、聽覺與心靈的饗宴。今年以戲劇、舞蹈、音樂、跨領域等表演藝術形式，規畫4檔共8場次演出。



林彥甫強調，除了精彩演出外，同時舉辦各式延伸工作坊，讓觀眾能近距離感受藝術的多樣性和創作過程，並透過各種節目套票優惠方案，吸引更多在地店家共襄盛舉，讓大家看見苗栗對於藝術的無限熱愛與對文化傳承的堅守。