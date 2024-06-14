台東阿美族馬當聚會所　提供原民豐年祭場所

台東市馬當Matang部落聚會所建築，拿下2024年建築園冶獎。（台東縣政府提供） 中評社台東6月14日電／台東原住民聚落中最大部落–台東市馬當Matang部落，去年完成的聚會所建築，以原民文化資產保存獲肯定，拿下2024年建築園冶獎。



台東市馬當部落是全台原住民人口最多的部落。過去75年來沒有聚會所，每年只能在收割後的稻田或借用學校場地舉辦豐年祭。在原民會和花東基金補助下，台東縣政府提供土地興建，新建聚會所於2023年6月20日啟用。



建築園冶獎今年邁入第30年，是建築美學與推展城市行銷的重要指標，素有“建築界奧斯卡”、“台灣普立茲克獎”的美譽。



台東縣政府14日表示，2024年全台建築園冶獎得獎名單近期揭曉，台東市的“馬當部落文化聚會所”，以原住民的文化資產保存與活化獲得肯定，榮獲“公共建築類”獎項。



台東縣長饒慶鈴表示，很高興地方建設能夠獲得“建築園冶獎”的肯定，對台東縣政府團隊、馬當部落族人及設計、施工團隊來說，是莫大的肯定和鼓舞。馬當文化聚會所是由台東縣政府原民處20餘次發起設計單位及部落族人之間的設計會議，共同決定聚會所位於公園用地方位與配置，提供70年來台灣最大原住民部落一個豐年祭聚會及地方文化發展的場所。



因應先天的建築位置，以類似傘狀的建築造型，成為區段徵收區域的重要地標，而俯視近似圓形的特色更是呼應部落的圓形舞蹈陣型。



台東縣政府表示，建築的設計因應阿美族太陽信仰與在地部落文化的起源故事，依照傳統居住空間、文化認同、圖騰形式、服飾配色等多樣特質轉化為該建築物的重要元素。其中聚會所的3組結構支撐象徵創造阿美族年齡階層的3個祖先。



屋頂上則掛有大馬蘭部落的logo和環成太陽狀的祖靈之眼，守護周圍的部落，並加強部落主體意識，成為文化上的一種宣示，成功打造出獨具部落文化特質的聚會所。