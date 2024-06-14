台灣受雇員工平均薪資6萬3　卓榮泰：蠻驚訝

卓榮泰與主計長陳淑姿接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）台“主計總處”12日公布全體受雇員工1至4月經常性薪資平均為新台幣4萬6105元，較上年同期增加2.39%，但若是加上獎金以及加班費等這些非經常性薪資後，實質總薪資平均達到6萬3千多元、年增1.35%。



“行政院長”卓榮泰今天對此詢答時表示，確實時有點驚訝，如果能改成中位數的計算方式來呈現，可能會讓一般民眾比較接近有感，往後會改善。



卓榮泰今天率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢。中國國民黨籍“立委”邱鎮軍質詢時提到，網友形容主計處這份數字是看到鬼，大家都很錯愕，這是否會影響機關的公信力，實際數字是47%的民眾月薪可能不到4萬元。



卓榮泰對此表示，這倒不是影響公信力，因為主計處有它的依據，只是用整體的平均數來算，當然在平均數以下的很多的朋友們，看到這數字心裡的感受不好，所以他已向主計處提醒，以後相關研究該如何精進改善，公布的方式跟內容，讓所有人看到，覺得該數字跟民眾是有感情，是接近的。



一旁的主計長陳淑姿急忙補充說，因為每個行業不一樣，譬如四月份的平均薪資，如果住宿和餐飲業是3萬4和4萬7，如果是美容美髮業就是3萬元等等，有把各行各業平均薪資列出。



邱鎮軍說，就不要再解釋了，因為再講下去就沒有意思了，他只是希望以後公布這些數據，能更貼近實際的狀況。