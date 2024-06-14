馬英九批賴清德：不認錯還要狡賴

馬英九在臉書發文痛批賴清德，指他口出狂言且設詞狡赖。（馬英九臉書） 中評社台北6月14日電／賴清德接受美國《時代雜誌》專訪時，針對就職演說提及兩岸“互不隸屬”表示，自己完全沒有挑釁的意思，還提到馬英九任內也講過。對此，馬英九今天在臉書發文表示，他很訝異賴清德會用他的話背書，因為他的論述很清楚，就是兩岸互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持一個中國原則。他更進一步向賴清德提問，認同一個中國原則嗎？認同“中華民國憲法”嗎？



馬英九說，賴清德自認沒有挑釁意味，就是典型的“得了便宜還賣乖”。所有人都看得出來，事實上賴清德就是在講如假包換的“兩國論”，而他既不認錯還要狡賴，讓人對他難以抱有希望。



馬英九強調，台灣老百姓要的是和平與安穩，連陸委會的民調都顯示絕大部分台灣人希望兩岸繼續交流。一個少數執政，又與多數“國會”對抗，剛上任就口出狂言而又設詞狡賴的“總統”，未來兩岸關係怎麼走下去？願上蒼保佑“中華民國”！



馬英九臉書全文如下:



口出狂言，又設詞狡賴



賴清德在他今年520就職演說中，說“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬。”他最近接受美國時代雜誌專訪，刻意拉我“背書”，他說：“馬‘總統′也提過‘中華民國′是‘主權獨立的國家′，兩岸互不隸屬”。所以他講“互不隸屬”，完全沒有挑釁的意思。



對此馬英九基金會的執行長蕭旭岑已明確予以反駁：“馬英九的用語是‘兩岸’，不是‘兩國’！”兩岸互不隸屬與兩國互不隸屬意義完全不同，不能劃上等號，混為一談。



我很訝異賴“總統”會用我的話“背書”。我的論述很清楚：根據“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例，“中華民國”包括台灣地區與大陸地區，兩岸（台灣與大陸）互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持“一個中國”原則。請問，賴“總統”認同“一個中國”原則嗎？認同“中華民國憲法”嗎？



賴“總統”就職演說的“新兩國論”，徹底違反“中華民國憲法”規定。因為根據“中華民國憲法”，所謂“兩個中國”、“一中一台”與“台灣獨立”，都是“違憲”的，也都不利兩岸關係，損害兩岸人民權益。賴“總統”自認沒有挑釁意味，就是典型的“得了便宜還賣乖”。所有人都看得出來，賴“總統”事實上就是在講如假包換的“兩國論”，而他既不認錯還要狡賴，讓人對他難以抱有希望。



台灣老百姓要的是和平與安穩，連陸委會的民調都顯示絕大部分台灣人希望兩岸繼續交流。但賴“總統”這種態度，一個少數執政，又與多數“國會”對抗，剛上任就口出狂言而又設詞狡賴的“總統”，未來兩岸關係怎麼走下去？願上蒼保佑“中華民國”！