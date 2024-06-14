全台最高蘭嶼燈塔首度開放　僅限這3天

蘭嶼燈塔將於8月首度對外開放。（台灣航港局提供） 中評社台東6月14日電／距海平面216.5公尺、為全台燈高最高燈塔的蘭嶼燈塔建塔41年，平日不對外開放。為配合台東縣政府舉辦的“最美星空音樂會”蘭嶼場，將於8月23至25日，3天特定時段限定開放，機會相當難得。



蘭嶼燈塔是在1983年完工，建於蘭嶼西北端山頂，塔身為白色圓形鋼筋混凝土結構，塔高約14.8公尺，燈塔的光源與海平面的距離為216.5公尺，是全台灣燈高最高的燈塔。



“台東最美星空音樂會”首場6月29日關山鎮、7月13日大武鄉、7月28日東河鄉、8月3日卑南鄉、8月24日蘭嶼鄉、8月31日綠島鄉。



交通部航港局在臉書發文表示，配合“2024台東最美星空”星空音樂會8月24日蘭嶼場次，蘭嶼燈塔於8月23日至25日每天上午9點到傍晚6點限定開放，遊客到蘭嶼不但可沉浸在星空優美音樂中，還可以安排於白天參訪首度對外開放的蘭嶼燈塔。



航港局特別強調，蘭嶼燈塔位於蘭嶼西北方山頂，為全台燈高最高的燈塔，平時並未對外開放，機會難得，千萬別錯過。



航港局提醒，因前往燈塔道路顛簸且窄小，建議汽機車勿駛入，同時務必注意自身安全。倘若星空音樂會蘭嶼場次活動改期，開放日期也將配合調整，並隨時公告資訊。